Усик объяснил, сможет ли повлиять на успех в бою с Джошуа разница в их габаритах

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик высказался о подготовке к бою с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Поединок Александра и Энтони состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.



«Тренировочный лагерь был очень хороший, очень долгий и тяжёлый, но он очень любимый для меня. Какие коррективы внёс после боя с Чисорой? Джошуа совсем другой боксёр. Мы с тренерами сделали огромную работу, о которой я вам сейчас не скажу.



Слабости Джошуа? Он будет смотреть и узнает, что я буду говорить. Мой тренер скажет, что надо делать в ринге. Что я буду делать, если Джошуа начнёт со мной боксировать? А он что-то другое со мной будет делать? Он, наверное, и будет боксировать. Пусть Джошуа делает всё, что желает. А я буду делать то, что хочу я.



Что касается разницы в габаритах, меня это никак не беспокоит. Так было всю жизнь. Кто-то был меньше, кто-то — больше. Люди, которые говорят об этом, не до конца всё понимают», — сказал Усик после открытой тренировки в интервью, размещённом на странице Sky Sports Boxing в «Твиттере».