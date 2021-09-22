Оскар де ла Хойя решил вызвать Флойда Мейвезера на реванш за $ 100 млн

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя вызвал на поединок экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Первый бой де ла Хойи с Мейвезером состоялся в мае 2007 года, Флойд победил раздельным решением судей.
«Знаете, кого я хочу вызвать на следующий бой? Флойда Мейвезера. Я предложу ему $ 100 млн», — приводит слова де ла Хойи TMZ.
Последний бой 48-летний де ла Хойя провёл в декабре 2008 года, проиграв Мэнни Пакьяо. Всего на его счету в профессиональном боксе 39 побед (в том числе 30 нокаутом) и шесть поражений. Что касается Мейвезера, то он является непобеждённым боксёром: 50 побед в 50 поединках. Последний официальный бой он провёл в августе 2017 года, победив экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. После этого Флойд провёл два выставочных поединка: в декабре 2018 года он победил Тенсина Насукаву, а в бою с блогером Логаном Полом победителя выявить не удалось.
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