Усик рассказал, что станет дополнительными трудностями для Джошуа в поединке с ним

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал о своей готовности к предстоящему бою с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Поединок Александра и Энтони состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.
По словам Александра, дополнительными сложностями для Джошуа станет фактор домашней арены и давления, сопряжённого с этим, а также невозможности найти спарринг-партнёров, близких к его собственному стилю.
«Я уверен, что смогу победить Джошуа, даже несмотря на то, что в его пользу есть много разных факторов. Да, он создан для того, чтобы быть суперзвездой — так же, как и я он является золотым призёром Олимпийских игр в Лондоне, чемпионом мира в супертяжёлом весе. Но я не боюсь драться с ним. Почему? Да, это самый большой поединок в моей карьере. Да, он великий тяжеловес. Но я верю, что выиграю. Конечно, об этом не стоит кричать на каждом углу. Я не говорю о нокауте. Просто с нетерпением жду очередной победы. Если я буду нервничать, я только стану слабее. Сейчас я спокоен. Признаюсь, я давно наблюдаю за его боями.
А вообще для него этот бой — большой источник стресса. Он будет выступать перед родной публикой, у себя дома, и там он может лишиться титулов. Ведь к нему приедет этот плохой парень с одной целью — добиться большого успеха. Кроме того, ему чрезвычайно сложно найти спарринг-партнёров, которые могут помочь ему подготовиться к тому стилю, в которому боксирую я», — приводит слова Усика Daily Mail.
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