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«Усика отправят спать. Сто процентов». Экс-британский боксёр — о бое Александра и Джошуа

«Усика отправят спать. Сто процентов». Экс-британский боксёр — о бое Александра и Джошуа
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Бывший чемпион Великобритании в первом полусреднем весе Эшли Теофан высказался о предстоящем бое абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинце Александра Усика и чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Поединок Александра и Энтони пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

«Усика отправят спать. Сто процентов», — написал Теофан в комментарии к одному из постов Джошау в его «Инстаграме».

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

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