Гэтжи высмеял Макгрегора, провалившего символическую подачу на бейсбольном матче

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на провал, который случился с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором, ставшим участником эпизода на матче бейсбольных команд «Чикаго Кабс» и «Миннесота Твинс». Макгрегору доверили выполнить символическую подачу, с которой он совершенно не справился: мяч ушёл далеко в сторону.
«Я не могу перестать смеяться над этим. Каждый боец ММА, выполнявший что-то похожее, выглядел ужасно, но это было что-то», — написал Гэтжи в своём «твиттере».
Посмотреть соответствующее видео провального броска Макгрегора можно в официальном «твиттере» журналиста Роба Фридмана.
В настоящее время Конор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в поединке с американцем Дастином Порье.
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