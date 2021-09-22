А. Емельяненко: не знаю, сколько получил Тарасов, а я дерусь за идею, за пропаганду спорта

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос о гонораре, который он получил за боксёрский бой с блогером Артёмом Тарасовым. Их поединок состоялся 18 сентября и продлился все три раунда. Завершилось противостояние победой Емельяненко единогласным решением судей.
«Сколько получил за бой с Тарасовым? Я за идею дрался. Не знаю, сколько получил Артём, но я дерусь за идею, за пропаганду спорта. Я всегда говорил, что смешанные единоборства — это спорт 21 века. Когда мы с братом только начинали выступать в Японии, бойцов у нас в России не было. Мы этот спорт раскачали.
Смешанные единоборства за очень короткий промежуток времени набрали такую популярность: в мире, России ни один вид спорта так не прогрессировал», — сказал Александр в интервью на канале Сергея Мезенцева в YouTube.
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