Кормье включил в свою команду «самых опасных засранцев» Нганну и Фёдора Емельяненко

Известный экс-боец смешанных единоборств Даниэль Кормье и эксперт ESPN Райан Кларк составили свои команды «самых опасных засранцев в ММА».



Кормье включил в свою команду Фрэнсиса Нганну, Чака Лидделла, Фёдора Емельяненко, Дональда Серроне и Ника Диаза. Кларк остановил свой выбор на Хабибе Нурмагомедове, Аманде Нуньес, Джоне Джонсе, Максе Холлоуэе и Диего Санчесе.



Даниэль Кормье закончил спортивную карьеру в 2020 году, потерпев второе подряд поражение от Стипе Миочича. Кормье становился чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — тяжёлой и полутяжёлой. Также на счету спортсмена есть участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. Сейчас Даниэль работает комментатором и аналитиком нескольких спортивных каналов.

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