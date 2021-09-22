16-летний чемпион по джиу-джитсу расправился со взрослым хулиганом, восхитив бойца ММА

16-летний чемпион мира среди юниоров по джиу-джитсу Алекс Уильямс легко справился со взрослым хулиганом, который пытался на него напасть. Следует отметить, что юноша всё-таки получил повреждение — агрессор успел укусить его за ухо.
На видео, которое стало вирусным в «Твиттере», видно, как молодой человек пытается избежать конфликта, но хулиган стремится его ударить. В результате Алексу пришлось остановить противника с помощью нескольких борцовских приёмов. Действиями Уильямса выразил восхищение даже известный боец ММА Алекс Энлунд.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Алекса Энлунда.
«Я ничего не делал, но этот мужчина подошёл ко мне и стал кричать, что разобьёт мне голову или ударит ножом. Я мог попробовать убежать, однако решил дать отпор», — рассказал Уильямс.
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