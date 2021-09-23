Главный бой UFC Fight Night 195 будет перенесён из-за заболевания коронавирусом Миши Тейт

Бой 35-летней экс-чемпионки UFC в легчайшей весовой категории Миши Тейт на турнире UFC Fight Night 195, запланированном на 17 октября, будет перенесён на более поздний срок из-за выявленного заболевания коронавирусом у американской спортсменки. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники в лиге.
Напомним, её соперницей в главном бою вышеупомянутого турнира должна была стать 30-летняя представительница Бразилии Кетлен Виейра. Точных сроков переноса их поединка не называется, однако с высокой долей вероятности он пройдёт до конца текущего календарного года.
Это неудачный поворот событий для Тейт, которая вернулась в смешанные единоборства ещё в июле, когда она одержала победу в третьем раунде техническим нокаутом над Марион Рено на турнире UFC on ESPN 26. Это было первое появление Тейт в UFC после её ухода на пенсию в 2016 году.
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