Бой-реванш между Диазом и Лоулером на UFC 266 пройдёт в средней весовой категории

39-летний американский боец Робби Лоулер и его 38-летний соотечественник Ник Диаз проведут бой-реванш на UFC 266 в средней весовой категории, а не в полусредней – как и было запланировано ранее. Об этом информирует инсайдер ESPN Ариэль Хельвани.

Напомним, впервые бойцы провели поединок 3 апреля 2004 года Таким образом, перерыв между боями составит 6384 дня. Это — самый длинный перерыв межу боями в истории UFC.



Диаз не выходил в октагон с 2015 года. Тогда он уступил решением судей Андерсону Сильве. Позднее результат был аннулирован из-за проваленного допинг-теста Сильвы. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он победил Би Джей Пенна.



Что касается Лоулера, то бывший чемпион UFC потерпел четыре поражения подряд. Последняя победа Робби датируется ещё 2017 годом, тогда он победил Дональда Серроне.



Турнир UFC 266 возглавит бой Алекса Волкановски и Брайана Ортеги.