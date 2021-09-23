Ник Диаз: не знаю, зачем я дерусь с Лоулером. Мне под силу выбить дерьмо из Камару Усмана

38-летний американский боец Ник Диаз признался, что не понимает, зачем он согласился на реванш с Робби Лоулером, который состоится 25 сентября на турнире UFC 266.
«Я пойду туда, чтобы выиграть. Чувствую ли себя уверенно? Я никогда так себя не чувствую. У меня всегда ощущение, что меня разобьют, в каждом бою, в котором я когда-либо участвовал. Мне всегда кажется, что меня изобьют. Даже когда я побеждаю, меня бьют ещё хуже.
Думаю, мне под силу выбить всё дерьмо из Усмана. В целом мне нет смысла снова драться с Робби Лоулером. Не знаю, зачем я это делаю. Этого не должно было случиться. Кто бы это ни устроил, он идиот. Не знаю, зачем я это делаю. Я должен драться с Усманом», — приводит слова Ника Диаза MMAJunkie.
Диаз не выходил в октагон с 2015 года. Тогда он уступил решением судей Андерсону Силве. Позднее результат был аннулирован из-за проваленного допинг-теста Силвы. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он победил Би-Джей Пенна.
Что касается Лоулера, то бывший чемпион UFC потерпел четыре поражения подряд. Последняя победа Робби датируется ещё 2017 годом, тогда он победил Дональда Серроне.
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