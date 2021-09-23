Cарнавский и Магомедов показали равный вес перед ACA 129

Лига АСА возвращается в Москву с очередным крупным ивентом. 24 сентября в «Баскет Холл Москва» пройдет турнир ACA 129. В главном бою встретятся два топовых ударника легкого дивизиона — Рашид Магомедов и Александр Сарнавский.



В преддверии противостояния соперники прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали абсолютно равный вес — 70,6 кг. У 37-летнего Магомедова по прозвищу «Горец» на счету 25 побед и пять поражений. У 32-летнего Сарнавского, представляющего школу единоборств «Шторм» Александра Шлеменко, 38 побед при восьми поражениях.



Практически равный вес сделали участники со-главного боя турнира в полусреднем весе — Гаджимурад Хирамагомедов и Виталий Слипенко. В активе Хирамагомедова, показавшего на весах 77,6 кг, десять побед при четырёх поражениях, у Слипенко, показавшего 77,5 кг — 13 побед и три поражения.



Полный кард ACA 129:



Ленар Сулейманов (Россия) — Нурелес Айдаров (Киргизия)

Каршыга Дауытбек (Казахстан) — Валодя Айвазян (Россия)

Алексей Полпудников (Россия) — Нурсултан Касымханов (Казахстан)

Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) — Леонардо Силва (Бразилия)

Дмитрий Парубченко (Украина) — Турал Рагимов (Азербайджан)

Павел Гордеев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия)

Элисмар Лима да Силва (Бразилия) — Бехруз Зухуров (Таджикистан)

Шамиль Шахбулатов (Россия) — Клеверсон Сильва (Бразилия)

Леонардо Лимбергер (Бразилия) — Алихан Сулейманов (Россия)

Салимгерей Расулов (Россия) — Дмитрий Побережец (Украина)

Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) — Виталий Слипенко (Россия)

Александр Сарнавский (Россия) — Рашид Магомедов (Россия)



Старт турнира — 24 сентября в 17.00 по московскому времени.