Александр Емельяненко: все говорят, а я делаю!
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своём «инстаграме», показав тренировку на груше.
«Все говорят, а я делаю!» — подписал видео Александр.
Александр Емельяненко поупражнялся на груше:
В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.
Несколько дней назад Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова судейским решением. Поединок проходил по правилам кулачных боёв.
Ранее Александр разместил шуточное видео, показав, как заставляет себя идти в спортивный зал.
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