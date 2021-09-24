Александр Емельяненко: все говорят, а я делаю!

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своём «инстаграме», показав тренировку на груше.



«Все говорят, а я делаю!» — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко поупражнялся на груше:

В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.



Несколько дней назад Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова судейским решением. Поединок проходил по правилам кулачных боёв.



Ранее Александр разместил шуточное видео, показав, как заставляет себя идти в спортивный зал.