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Артём Тарасов дал прогноз на бой Усик — Джошуа

Артём Тарасов дал прогноз на бой Усик — Джошуа
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Блогер Артём Тарасов, который в минувшие выходные проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

«Впервые встречаются два олимпийских чемпиона. Насколько мне известно, оба выиграли бои на Олимпийских играх в Лондоне, только один был в одном весе, другой – в весе потяжелее. Усик может удивить и взять скоростью, хитростью, хорошей подготовкой. Он хорошо готовился, он может совершить сенсацию.

Бой будет динамичен и зажигателен. И закончится нокаутом», — приводит слова Артёма Тарасова «Рен ТВ».

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