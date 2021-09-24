Экс-чемпион UFC Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс был арестован полицией Лас-Вегаса, сообщает ESPN. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.

25 сентября Джон Джонс должен явиться в суд. Он был выпущен под залог в размере $ 8 тыс.

В марте 2020 года Джонса уже арестовывали. Тогда ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и небрежном обращении с огнестрельным оружием. В итоге он провёл четыре дня под домашним арестом, ему были назначены 48 часов общественных работ и принудительное 90-дневное амбулаторное лечение.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.