Сарнавский одержал победу над Магомедовым на турнире ACA 129

24 сентября в «Баскет Холл Москва» состоялся турнир ACA 129. В главном бою встретились два топовых ударника легкого дивизиона — Рашид Магомедов и Александр Сарнавский.



Поединок завершился победой Сернавского единогласным решением судей.



На счету 37-летнего Магомедова по прозвищу «Горец» теперь 25 побед и шесть поражений. У 32-летнего Сарнавского, представляющего школу единоборств «Шторм» Александра Шлеменко, 39 побед при восьми поражениях.



В соглавном поединке турнира Гаджимурад Хирамагомедов единогласным судейским решением победил Виталия Слипенко. У Хирамагомедова теперь 11 побед и 4 поражения. У Слипенко 13 выигранных поединков при 4 поражениях.

АСА 129. Результаты турнира

Александр Сарнавский победил Рашида Магомедова единогласным решением судей

Гаджимурад Хирамагомедов победил Виталиия Слипенко единогласным решением судей

Салимгерей Расулов победил Дмитрия Побережца единогласным решением судей

Алихан Сулейманов победил Леонардо Лимбергера удушающим приемом в первом раунде

Клеверсон Сильва победил Шамиля Шахбулатова раздельным решением судей

Элисмар Лима да Силва победил Бехруза Зухурова нокаутом в третьем раунде

Павел Гордеев победил Жоробека Тешебаева удушающим приемом в третьем раунде

Дмитрий Парубченко победил Турала Рагимова единогласным решением судей

Леонардо Силва победил Асылжана Бакытжанулы нокаутом во втором раунде

Алексей Полпудников победил Нурсултана Касымханова техническим нокаутом в первом раунде

Каршига Даутбек победил Валодю Айвазяна нокаутом в первом раунде

Ренар Сулейманов победил Нурелеса Айдарова единогласным решением судей.