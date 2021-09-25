Онлайн-трансляция боя Шевченко — Мёрфи начнётся примерно в 06:45 мск 26 сентября

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В одном из главных поединков выступит чемпионка промоушена в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которая уже в шестой раз проведёт защиту титула. Соперницей Валентины станет американка Лорен Мёрфи.
Поединок начнётся не ранее 06:45 мск 26 сентября.
Смотреть онлайн этот, а также другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
На счету Шевченко 21 победа и три поражения. В активе Мёрфи 19 поединков, в которых она одержала 15 побед и потерпела четыре поражения.
В главном поединке турнира чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги.
- 25 сентября 2021
-
21:00
-
21:00
-
20:32
-
20:00
-
19:49
-
18:57
-
17:55
-
17:00
-
16:56
-
16:25
-
15:28
-
15:02
-
14:13
-
13:46
-
12:31
-
12:01
-
10:32
-
10:00
-
07:08
-
06:44
-
04:44
-
02:27
-
00:53
-
00:31
- 24 сентября 2021
-
23:12
-
22:54
-
21:50
-
20:29
-
20:00
-
19:55
-
18:56
-
18:00
-
18:00
-
16:35
-
15:46