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UFC 266, Шевченко — Мёрфи: онлайн-трансляция боя, где смотреть онлайн прямой эфир

Онлайн-трансляция боя Шевченко — Мёрфи начнётся примерно в 06:45 мск 26 сентября
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В одном из главных поединков выступит чемпионка промоушена в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которая уже в шестой раз проведёт защиту титула. Соперницей Валентины станет американка Лорен Мёрфи.

Поединок начнётся не ранее 06:45 мск 26 сентября.

Смотреть онлайн этот, а также другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

На счету Шевченко 21 победа и три поражения. В активе Мёрфи 19 поединков, в которых она одержала 15 побед и потерпела четыре поражения.

В главном поединке турнира чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги.

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