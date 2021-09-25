Онлайн-трансляция боя Шевченко — Мёрфи начнётся примерно в 06:45 мск 26 сентября

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В одном из главных поединков выступит чемпионка промоушена в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которая уже в шестой раз проведёт защиту титула. Соперницей Валентины станет американка Лорен Мёрфи.



Поединок начнётся не ранее 06:45 мск 26 сентября.



Смотреть онлайн этот, а также другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.



На счету Шевченко 21 победа и три поражения. В активе Мёрфи 19 поединков, в которых она одержала 15 побед и потерпела четыре поражения.



В главном поединке турнира чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги.