Сен-Пьер: надеюсь, Ник Диаз вернётся лучше, чем он был раньше

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал предстоящее возвращение в октагон Ника Диаза. Диаз на турнире UFC 266 проведёт бой с Робби Лоулером.



«Вопрос в том, будет ли Ник так же хорош, как раньше? Или простой скажется на нём? Сложно сказать. Но надеюсь, что он вернётся прежним, потому что я боюсь, что не заработал многих денег, которые мог в этом спорте. Надеюсь, что он вернётся лучше, чем был, и дойдёт до титульного боя. Я большой фанат Ника и наслаждаюсь его боями», — цитирует Сен-Пьера BJPenn.



Напомним, впервые бойцы провели поединок 3 апреля 2004 года Таким образом, перерыв между боями составит 6384 дня. Это самый длинный перерыв межу боями в истории UFC.



Диаз не выходил в октагон с 2015 года. Тогда он уступил решением судей Андерсону Силве. Позднее результат был аннулирован из-за проваленного допинг-теста Силвы. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он победил Би-Джей Пенна.



Что касается Лоулера, то бывший чемпион UFC потерпел четыре поражения подряд. Последняя победа Робби датируется ещё 2017 годом, тогда он победил Дональда Серроне.



Турнир UFC 266 возглавит бой Алекса Волкановски и Брайана Ортеги.