Энтони Джошуа прибыл на арену, где ему предстоит бой с Александром Усиком. Видео

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа прибыл на арену «Тоттенхэм Хотспур», где ему предстоит поединок с бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе и обязательным претендентом WBO в тяжёлом весе украинским боксёром Александром Усиком. Видео прибытия Джошуа на стадион было опубликовано в «твиттере» Matchroom Boxing.

Права на видео принадлежат Matchroom Boxing. Посмотреть видео можно в «твиттере» Matchroom Boxing.

Напомним, бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск. Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «РЕН ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск. Отметим, кроме главного боя турнира, телеканал покажет два поединка основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.