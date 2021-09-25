Лоуренс Околи победил Дилана Прашовича и защитил титул WBO в первом тяжёлом весе

Британский боксёр Лоуренс Околи одержал победу над Диланом Прашовичем в рамках вечера бокса в Лондоне. Бой прошёл в качестве соглавного события боксёрского турнира и завершился победой Околи нокаутом в третьем раунде.
Таким образом, Околи успешно провёл первую защиту титула WBO в первом тяжёлом весе. На счету британского боксёра 17 побед в 17 поединках, из них 14 одержаны нокаутом. Дилан Прашович потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Ранее в рамках вечера бокса в Лондоне бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит успешно дебютировал в полутяжёлом весе, нокаутировав доминиканца Ленина Кастильо, а британский боксёр Кэмпбелл Хаттон, сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Рикки Хаттона, одержал победу над испанским боксёром Сонни Мартинесом решением судей.
Напомним, главным поединком боксёрского вечера в Лондоне станет бой Александра Усика и Энтони Джошуа.
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