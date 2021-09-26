Усик и Джошуа сделали совместное фото после боя

Украинский боксёр Александр Усик сфотографировался с британцем Энтони Джошуа после чемпионского боя. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

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34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

Напомним, по результатам церемонии взвешивания Энтони Джошуа оказался значительно тяжелее соперника. Британец перевесил Усика более чем на 8 кг. Его вес составил 108,8 кг, в то время как Александр потянул на 100,2 кг.