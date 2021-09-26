Гонг об окончании боя был дан раньше времени. В этот момент Усик избивал Джошуа
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Судьи преждевременно дали гонг об окончании боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Так, в конце 12 раунда Усик стал наносить множество ударов по сопернику, прижав его к канату. Гонг прозвучал за несколько секунд до того, как должен был закончиться бой. В итоге, украинец победил Джошуа судейским решением и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. По итогам 12 раундов судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
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