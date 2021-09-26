Прямой эфир боя Волкановски — Ортега начнётся примерно в 7:30
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В этот момент в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В главном бою турнира сойдутся чемпион в полулегком весе, австралиец Александр Волкановски и второй номер рейтинга, представитель США Брайан Ортега, которые поспорят за титул в полулёгком весе.
Начало боя — не ранее 07:30 мск 26 сентября.
Всего в смешанных единоборствах Волкановски провел 22 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Ортега, в свою очередь, провел 16 боев, отпраздновав 15 побед и потерпев 1 поражение.
В соглавном бою вечера чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт бой с представительницей США Лорен Мёрфи. Для Валентины это будет уже шестая защита титула.
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