Россиянин Абдурахимов проиграл американцу Докосу на турнире UFC 266

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 266. В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Абдурахимов встретился с представителем США Крисом Докосом.
Победу в бою во втором раунде техническим нокаутом одержал Докос. Россиянин потерпел шестое поражение в смешанных единоборствах при 20 победах.
В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.
Основной кард турнира UFC 266
Александр Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо
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