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Россиянин Абдурахимов проиграл американцу Докосу на турнире UFC 266

Россиянин Абдурахимов проиграл американцу Докосу на турнире UFC 266
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В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 266. В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Абдурахимов встретился с представителем США Крисом Докосом.

Победу в бою во втором раунде техническим нокаутом одержал Докос. Россиянин потерпел шестое поражение в смешанных единоборствах при 20 победах.

В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

Основной кард турнира UFC 266

Александр Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс
Джессика Андраде – Синтия Кальвильо

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Шамиль Абдурахимов - Крис Докос (W)
26 сентября 2021, воскресенье. 03:40 МСК
Крис Докос
Окончено
TKO
Шамиль Абдурахимов
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