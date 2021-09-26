Россиянин Абдурахимов проиграл американцу Докосу на турнире UFC 266

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 266. В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Абдурахимов встретился с представителем США Крисом Докосом.

Победу в бою во втором раунде техническим нокаутом одержал Докос. Россиянин потерпел шестое поражение в смешанных единоборствах при 20 победах.

В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

Основной кард турнира UFC 266

Александр Волкановски – Брайан Ортега

Валентина Шевченко – Лорен Мерфи

Ник Диас – Робби Лоулер

Жаирзиньо Розенстрайк – Кёртис Блэйдс

Джессика Андраде – Синтия Кальвильо