Джошуа отреагировал на поражение в бою с Усиком

Британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал поражение в бою с украинцем Александром Усиком. Джошуа утратил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!» — написал Джошуа в своём «Инстаграме».

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

Ранее Усик опубликовал пост после победы над Джошуа в чемпионском бою.