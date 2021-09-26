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Андраде в юбилейном бою победила техническим нокаутом Кальвильо на турнире UFC 266

Андраде в юбилейном бою победила техническим нокаутом Кальвильо на турнире UFC 266
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся первый бой основного карда турнира UFC 266, в котором сошлись представительницы женского наилегчайшего веса – 30-летняя представительница Бразилии Джессика Андраде и 34-летняя представительница США Синтия Кальвильо.

Бой завершился победой Андраде техническим нокаутом за шесть секунд до конца первого раунда. Таким образом, Джессика оправилась от поражения от Валентины Шевченко на UFC 261.

Ранее стало известно, что Джессика Андраде – стала первой девушкой, преодолевшей порог в 20 боёв на UFC. На её счету 13 побед при 7 поражениях. Для её оппонентки это поражение стало вторым кряду, всего у неё на UFC три поражения при шести победах и одной ничьей.

Напомним, в главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. в соглавном поединке сойдутся чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Лорен Мёрфи. Валентина уже в шестой раз проведёт защиту титула.

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Джессика Андраде (W) - Синтия Кальвильо
26 сентября 2021, воскресенье. 05:15 МСК
Джессика Андраде
Окончено
TKO
Синтия Кальвильо
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