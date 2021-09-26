Валентина Шевченко в шестой раз защитила пояс, нокаутировав Лорен Мёрфи на UFC 266

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся соглавный бой карда турнира UFC 266, в котором сошлись 33-летняя киргизская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и представительница США Лорен Мёрфи.

Бой завершился победой Валентины Шевченко нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

Для Валентины это была уже шестая защита титула. Шевченко в смешанных единоборствах провела 25 боёв, в которых отпраздновала 22 победы и потерпела три поражения. На счету Мёрфи 20 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила пять поражений.

В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.