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Результаты UFC 266: Шевченко нокаутировала Мёрфи

Валентина Шевченко в шестой раз защитила пояс, нокаутировав Лорен Мёрфи на UFC 266
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся соглавный бой карда турнира UFC 266, в котором сошлись 33-летняя киргизская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и представительница США Лорен Мёрфи.

Бой завершился победой Валентины Шевченко нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

Для Валентины это была уже шестая защита титула. Шевченко в смешанных единоборствах провела 25 боёв, в которых отпраздновала 22 победы и потерпела три поражения. На счету Мёрфи 20 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила пять поражений.

В главном бою турнира встретятся Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бойцы будут сражаться за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе.

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Валентина Шевченко (W) - Лорен Мёрфи
26 сентября 2021, воскресенье. 06:45 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
TKO
Лорен Мёрфи
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