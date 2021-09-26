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Результаты UFC 266: Волкановски победил Ортегу и защитил пояс

Волкановски защитил титул в главном бою UFC 266, победив Ортегу единогласным решением
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся главный бой карда турнира UFC 266, в котором сошлись 32-летний австралийский действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и 30-летний представитель Австралии Брайан Ортега.

В середине третьего раунда Ортега имел отличный шанс для того, чтобы досрочно выиграть поединок, накинув гильотину на Волкановски, из которой Александр всё-таки сумел выбраться. Однако уже спустя минуту Ортега вновь был близок к досрочной победе, но уже после применения треугольника. В конце этого же раунда Александр сумел ответить серией ярких ударов, в результате которых Ортега рисковал не продолжить поединок – его осматривал врач и провёл экспресс-тестирование. Заключительные же раунды прошли при подавляющем преимуществе действующего чемпиона.

В результате победа единогласным решением (49-46, 50-46, 50-44) досталась Александру Волкановски, который сумел защитить свой пояс.

Всего в смешанных единоборствах Волкановски провёл 22 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Ортега, в свою очередь, провёл 16 боев, отпраздновав 15 побед и потерпев 1 поражение.

Напомним, в соглавном бою вечера чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела бой с представительницей США Лорен Мёрфи, одержав победу нокаутом в четвёртом раунде. Для Валентины это была уже шестая защита титула.

UFC 2021. UFC 266, Лас-Вегас, США
Александр Волкановски (W) - Брайан Ортега
26 сентября 2021, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Брайан Ортега
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