Губерниев: Усик действительно может вписать себя в золотую историю бокса

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.



«Усик — огромный молодец, очень остроумный и образованный. Люблю, когда одерживают победы такие люди. Потрясающая победа. Саша действительно может вписать себя в золотую историю бокса. За личностей всегда хочется болеть, а Усик — личность. Поэтому объяснимо, что у нас огромное количество людей за него болеет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.