Гвоздик — об Усике: я его знаю, если что
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Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик, который дружит с Александром Усиком ещё со времени совместных выступлений за сборную Украины, отреагировал на триумф товарища в схватке с Энтони Джошуа.
«Усик — чемпион. Или учебник «Как стать Великим!» (а я его знаю, если что…)», — написал Гвоздик.
Соответствующий пост доступен на странице Александра в «Инстаграме».
Напомним, поздней ночью 26 сентября Александр Усик встретился с Энтони Джошуа на арене «Тоттенхэм Хотспур». Украинец вчистую перебоксировал соперника и одержал победу по очкам. При этом в 12-м раунде он едва не нокаутировал соперника. Таким образом, Усик завоевал титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе
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