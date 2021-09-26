Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Стерлинг сбежал, как подлый трус». Ян потребовал от UFC найти ему нового соперника

«Стерлинг сбежал, как подлый трус». Ян потребовал от UFC найти ему нового соперника
Комментарии

Российский боец UFC Пётр Ян записал обращение по поводу отмены боя с Алджэмэйном Стерлингом. Американский спортсмен решил сняться с поединка.

«Всем уже известна ситуация по моему бою со Стерлингом. Всем известно, что Алджи сбежал, как подлый трус. Хочу заявить, что не собираюсь сидеть и ждать Стерлинга. Обращаюсь к UFC: 30 октября я должен драться в Абу-Даби, найдите мне соперника. Топ-5, топ-7, топ-10 — любого бойца, которого вы считаете достойным драться за пояс. И я сделаю это», — заявил Ян в своём «инстаграме».

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

Новость по теме
«Я же вам говорил». Пётр Ян отреагировал на снятие Стерлинга с реванш-боя на UFC 267
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021