«Стерлинг сбежал, как подлый трус». Ян потребовал от UFC найти ему нового соперника

Российский боец UFC Пётр Ян записал обращение по поводу отмены боя с Алджэмэйном Стерлингом. Американский спортсмен решил сняться с поединка.
«Всем уже известна ситуация по моему бою со Стерлингом. Всем известно, что Алджи сбежал, как подлый трус. Хочу заявить, что не собираюсь сидеть и ждать Стерлинга. Обращаюсь к UFC: 30 октября я должен драться в Абу-Даби, найдите мне соперника. Топ-5, топ-7, топ-10 — любого бойца, которого вы считаете достойным драться за пояс. И я сделаю это», — заявил Ян в своём «инстаграме».
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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