Александра Усика встретили цветами после возвращения на Украину

Украинский боксёр Александр Усик вернулся на родину после выигранного боя с Энтони Джошуа. Спортсмена встретила цветами сотрудница пограничной службы. Благодаря победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Посмотреть видео прибытия Усика можно в «инстаграме» боксёра Василия Ломаченко.



Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил Александру в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427. Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.