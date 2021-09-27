Усик: у меня сечка на лбу, пара синяков под глазами и четыре чемпионских пояса

Знаменитый боксёр Александр Усик поговорил с журналистами после возвращения на Украину. Усик победил в Лондоне Энтони Джошуа, завоевав сразу несколько чемпионских поясов.



«Мои мысли — попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей и дочку, которые сильно переживали за меня. Приехать домой, спокойненько выдохнуть. Я чётко знаю дату — с 23 января я начал готовиться. Мы только не знали соперника и до 20 сентября у нас были упорнейшие тренировки, мы оттачивали навыки, которые будем показывать в бою. Уже когда появилась информация о том, что будем боксировать с Джошуа, до боя оставалось три с половиной месяца и мы заехали в лагерь для специальной подготовки.



Что изменилось после завоевания поясов? У меня сечка на лбу, пару синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют, каждый раз, потому что, новый день — что-то новое. Как быть чемпионом в двух весовых категориях? Прикольно. У меня, кстати, в инсте нормально подписчиков появилось, — цитирует Усика Sport.ua.