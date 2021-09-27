Стерлинг пожаловался, что Пётр Ян заблокировал его в соцсетях

Боец UFC Алджэмэйн Стерлинг рассказал, что российский боец Пётр Ян заблокировал его в социальных сетях. Напомним, ранее Ян назвал американца «подлым трусом» после очередного отказа от реванша.



«Пётр заблокировал меня, после того как наговорил гадостей обо мне и моей невесте. Думаю, он расстроился, потому что я ответил не так, как он хотел», — написал Стерлинг в «Твиттере».



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.