Пётр Ян рассказал, при каких условиях вытащит Стерлинга из чёрного списка в «Инстаграме»

Российский боец UFC Пётр Ян подтвердил, что заблокировал в «Инстаграме» Алджэмейна Стерлинга, и рассказал, при каких условиях вытащит своего соперника из «чёрного списка».



«Прекрати врать. Я никогда не буду говорить ничего плохого о чьей-то семье. И да, я тебя заблокировал, пока у тебя не отрастут яйца, чтобы подраться со мной. До тех пор я не буду тратить на тебя время, жалкий трус», — написал Пётр Ян в «Твиттере».



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.