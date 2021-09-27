Тренер Конора проиграл спор Эльдару Эльдарову и признался в любви Дагестану

Перед прошедшим недавно турниром BRAVE CF 54 тренер клуба KHK MMA и чемпион BRAVE CF Эльдар Эльдаров заключил спор с тренером Конора Макгрегора и клуба SBG Джоном Каваной.



Суть спора была в следующем: чей ученик проигрывает, тот надевает футболку с названием клуба соперника и выкладывает в «Инстаграм». Однако Эльдар предложил проигравшему надеть футболку с надписью «Я люблю Ирландию» или «Я люблю Дагестан».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Эльдара Эльдарова.

В итоге подопечный Эльдара Эльдарова и клуба KHK Мухаммад Мокаев задушил ирландца Блейна О'Дрисколла. Футболку Джон Кавана уже надел, но к себе ещё не выложил.

«Во время интервью тренеров на турнире BRAVE FC состоялся спор, проигравший согласился надеть футболку. Как видите, Мухаммад Мокаев не подвёл и ирландцам пришлось признаваться в любви Дагестану», — написал Эльдаров в своём «инстаграме».