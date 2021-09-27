Дос Аньос заявил, что его бой с Махачевым ещё может состояться

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что его бой с россиянином Исламом Махачевым ещё может состояться. Ранее стало известно, что бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире UFC.



«Хожу без костылей, а через 10 дней смогу вернуться к спаррингам. Я боец и хочу драться. Мы уже сказали UFC, что случилось, мои расходы на операцию оплачены. Конечно, я не могу решать это в одиночку. Я должен выслушать мнение моего тренера, доктора и физиотерапевта. Мы должны всё решить в течение недели. Это нестандартный год для меня. Две операции за шесть месяцев. Но первая, когда я лечил грыжу, была намного хуже», — приводит слова дос Аньоса Sherdog.



Махачев и дос Аньос должны были провести бой на турнире UFC 267.



Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).



Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».