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Форман: в бою с Усиком был не тот Джошуа, которого мы знаем. Парень, ты вообще кто?

Форман: в бою с Усиком был не тот Джошуа, которого мы знаем. Парень, ты вообще кто?
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Легендарный боксёр Джордж Форман поделился впечатлениями от поединка Александра Усика и Энтони Джошуа. Украинский боец одержал уверенную победу судейским решением по итогам 12 раундов, завоевав четыре чемпионских пояса. В концовке Джошуа едва не нокаутировали.

«Посмотрел бой Джошуа и Усика. Казалось, что Джошуа был реально напуган. Сложилось ощущение, что Джошуа потерял свою идентичность. Он на протяжении всего боя думал о том, стоит ли ему атаковать на полную мощность.

Усик — типичный левша. Такие боксируют по принципу «если не попадёшь, я тебя накажу». Что-то было не так. Это не тот Джошуа, которого мы знаем. Он просто стоял и пропускал удары. Парень, ты вообще кто?» — сказал Форман в эфире «Инстаграма».

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