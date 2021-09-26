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Александр Усик победил Энтони Джошуа, разбор боя, записки судей

Голый король. Джошуа — рекламный красавчик, которому никогда не стать великим
Александр Фролов
Александр Усик победил Энтони Джошуа, разбоя боя
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У британца отличные физические данные и нокаутирующий удар, но чемпион из него был откровенно липовый.

Минувшей ночью поклонники бокса наслаждались поединком Энтони Джошуа с Александром Усиком. Бой получился прекрасным со всех точек зрения, порадовав наших болельщиков и с точки зрения результата — украинский спортсмен полностью деклассировал соперника, едва не нокаутировав его в заключительном раунде. О победе Усика будет написано ещё многое: Александр выступил блестяще и заслуженно вписал своё имя в историю тяжёлого веса, забрав целую охапку поясов. Но сейчас хочется поговорить о проигравшем.

Александр Усик в одну калитку разобрал Джошуа и одержал великую победу! Александр Усик в одну калитку разобрал Джошуа и одержал великую победу!

Большую часть боя на Джошуа было откровенно тяжело смотреть. Он выглядел как человек, совершенно не понимающий, что ему делать. Энтони забрал всего два-три раунда, хотя многие считали его безоговорочным фаворитом поединка. Британцу не помогало даже определённое преимущество в габаритах: Усик спокойно заходил под длинные руки противника и наносил прицельные удары. Украинец оказался бойцом другого класса, и всё выглядело так, будто это Джошуа — претендент, вдобавок перешедший из другой весовой категории.

Если боксёрские навыки дали сбой, чемпион должен забирать своё с помощью характера. С этим у Энтони тоже были явные проблемы. Он с первых минут был каким-то «потухшим», в его глазах не было бойцовского азарта. Британец всегда считался немного флегматичным, однако прошедшей ночью он в очередной раз доказал, что не умеет «загораться» даже в нужный момент. В чемпионских раундах тренеры психологически накачивали британца, тот внимательно слушал — и просто пытался дожить до гонга. Так ли должен драться великий чемпион?

Усик — новый чемпион мира. Джошуа деклассирован! Усик — новый чемпион мира. Джошуа деклассирован!

Главные козыри Джошуа — физическая подготовка и классный нокаутирующий удар. Этого вполне хватало для побед над состарившимся Владимиром Кличко и достаточно ограниченными бойцами вроде Кубрата Пулева или Карлоса Такама. Но блестяще подготовленный Усик не позволил Энтони даже понадеяться на успех, спокойно «закрыв» все плюсы британца. И это мы ещё не вспоминаем забавного пухляша Энди Руиса, чьи «пушки» бросали Джошуа в жёсткие нокдауны. Даже Александр Поветкин, находящийся на закате карьеры, сумел неплохо потрясти чемпиона. Это не случайные ошибки, а банальный недостаток характера, тактических навыков и умения держать удар.

Разумеется, Энтони ни в коем случае нельзя назвать плохим боксёром. Это крайне опасный парень, который выглядит как Аполлон и может отправить в нокаут после одного «зевка». Нельзя недооценивать и упорство, с которым британец рвался к вершине профессионального бокса. Но чемпионом он стал в первую очередь благодаря великолепной работе промоутеров и откровенному везению. Для Джошуа очень грамотно подбирали соперников, а когда он был на грани поражения, как в бою с Кличко, ему на помощь приходила фортуна. На самом деле наш герой — талантливый середняк с блестящими физическими данными.

Джошуа круче Тайсона. Его называют идеальным атлетом Джошуа круче Тайсона. Его называют идеальным атлетом

Ни психологически, ни по уровню мастерства британец не должен был становиться обладателем сразу нескольких чемпионских поясов. Возможно, в другое время он мог бы доминировать, но нынешний профессиональный бокс не прощает таких серьёзных недостатков. В эпоху Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и, как мы теперь видим, Александра Усика чемпионство Джошуа было случайным стечением обстоятельств. Энтони — приятный и весьма талантливый парень, но он не годится на роль великого боксёра. Его ниша — блистать эффектной внешностью в рекламе. У британца отличные физические данные и нокаутирующий удар, но чемпион из него был откровенно липовый. А править будут другие короли.

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