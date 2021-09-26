Голый король. Джошуа — рекламный красавчик, которому никогда не стать великим

Минувшей ночью поклонники бокса наслаждались поединком Энтони Джошуа с Александром Усиком. Бой получился прекрасным со всех точек зрения, порадовав наших болельщиков и с точки зрения результата — украинский спортсмен полностью деклассировал соперника, едва не нокаутировав его в заключительном раунде. О победе Усика будет написано ещё многое: Александр выступил блестяще и заслуженно вписал своё имя в историю тяжёлого веса, забрав целую охапку поясов. Но сейчас хочется поговорить о проигравшем.

Большую часть боя на Джошуа было откровенно тяжело смотреть. Он выглядел как человек, совершенно не понимающий, что ему делать. Энтони забрал всего два-три раунда, хотя многие считали его безоговорочным фаворитом поединка. Британцу не помогало даже определённое преимущество в габаритах: Усик спокойно заходил под длинные руки противника и наносил прицельные удары. Украинец оказался бойцом другого класса, и всё выглядело так, будто это Джошуа — претендент, вдобавок перешедший из другой весовой категории.



Если боксёрские навыки дали сбой, чемпион должен забирать своё с помощью характера. С этим у Энтони тоже были явные проблемы. Он с первых минут был каким-то «потухшим», в его глазах не было бойцовского азарта. Британец всегда считался немного флегматичным, однако прошедшей ночью он в очередной раз доказал, что не умеет «загораться» даже в нужный момент. В чемпионских раундах тренеры психологически накачивали британца, тот внимательно слушал — и просто пытался дожить до гонга. Так ли должен драться великий чемпион?

Главные козыри Джошуа — физическая подготовка и классный нокаутирующий удар. Этого вполне хватало для побед над состарившимся Владимиром Кличко и достаточно ограниченными бойцами вроде Кубрата Пулева или Карлоса Такама. Но блестяще подготовленный Усик не позволил Энтони даже понадеяться на успех, спокойно «закрыв» все плюсы британца. И это мы ещё не вспоминаем забавного пухляша Энди Руиса, чьи «пушки» бросали Джошуа в жёсткие нокдауны. Даже Александр Поветкин, находящийся на закате карьеры, сумел неплохо потрясти чемпиона. Это не случайные ошибки, а банальный недостаток характера, тактических навыков и умения держать удар.



Разумеется, Энтони ни в коем случае нельзя назвать плохим боксёром. Это крайне опасный парень, который выглядит как Аполлон и может отправить в нокаут после одного «зевка». Нельзя недооценивать и упорство, с которым британец рвался к вершине профессионального бокса. Но чемпионом он стал в первую очередь благодаря великолепной работе промоутеров и откровенному везению. Для Джошуа очень грамотно подбирали соперников, а когда он был на грани поражения, как в бою с Кличко, ему на помощь приходила фортуна. На самом деле наш герой — талантливый середняк с блестящими физическими данными.

Ни психологически, ни по уровню мастерства британец не должен был становиться обладателем сразу нескольких чемпионских поясов. Возможно, в другое время он мог бы доминировать, но нынешний профессиональный бокс не прощает таких серьёзных недостатков. В эпоху Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и, как мы теперь видим, Александра Усика чемпионство Джошуа было случайным стечением обстоятельств. Энтони — приятный и весьма талантливый парень, но он не годится на роль великого боксёра. Его ниша — блистать эффектной внешностью в рекламе. У британца отличные физические данные и нокаутирующий удар, но чемпион из него был откровенно липовый. А править будут другие короли.