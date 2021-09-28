UFC сместила скандального Джона Джонса с первого места в рейтинге лучших бойцов

Руководство UFC обновило рейтинги лучших бойцов промоушена. Главным изменением стал тот факт, что Джон Джонс покинул вершину рейтинга P4P — теперь лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий стал Камару Усман. Джонс — на втором месте.
Несколько дней назад Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.
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