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UFC сместила скандального Джона Джонса с первого места в рейтинге лучших бойцов

UFC сместила скандального Джона Джонса с первого места в рейтинге лучших бойцов
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Руководство UFC обновило рейтинги лучших бойцов промоушена. Главным изменением стал тот факт, что Джон Джонс покинул вершину рейтинга P4P — теперь лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий стал Камару Усман. Джонс — на втором месте.

Несколько дней назад Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.

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