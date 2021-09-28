«Отправлю этого русского спать в первом раунде». О'Мэлли бросил вызов Яну

Боец UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли сообщил о готовности провести бой с россиянином Петром Яном. Ранее реванш с Яном отказался проводить чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг.
«Я просто хочу сказать, что готовлюсь к этому бою. Вы могли бы представить, что парень, которого даже нет в рейтинге, станет чемпионом? Я отправлю этого русского спать в первом раунде.
Не думаю, что они дадут мне этот бой, хотя хотя он стал бы самым большим. Стерлинг вообще собирается драться? Сперва он снялся с боя, а потом заявил, что с ним все в порядке», – приводит слова О'Мэлли Sportskeeda, ссылаясь на эфир TimboSugarShow.
О решении Стерлинга отказался от второго боя с Яном стало известно 25 сентября. Поединок должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.
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