«Это самое трудное решение, которое я принимал». Пакьяо объявил об уходе из бокса

42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Филиппин, официально объявил о своём уходе из бокса, обратившись к своим поклонникам.



«Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и наблюдайте, что произойдёт. Прощай, бокс», — гласит публикация Пакьяо в «Твиттере».

Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.