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Ортега рассказал о травмах после титульного поединка с Волкановски на UFC 266

Ортега рассказал о травмах после титульного поединка с Волкановски на UFC 266
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30-летний американский боец UFC Брайан Ортега рассказал о состоянии своего здоровья после яркого титульного поединка с австралийцем Александром Волкановски в минувшие выходные на карде UFC 266.

«Перелом глазницы и несколько ушибов рёбер – как только это заживёт, я буду готов снова отдать всё! Имейте в виду, что я сказал! Я люблю вас, ребята!» — гласит пост Ортеги в «Инстаграме».

Напомним, в результате поединка победа единогласным решением (49-46, 50-46, 50-44) досталась Александру Волкановски, который сумел защитить свой пояс в полулёгкой весовой категории.

Всего в смешанных единоборствах Волкановски провёл 22 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Ортега, в свою очередь, провёл 16 боев, отпраздновав 15 побед и потерпев 1 поражение.

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