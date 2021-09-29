«Я говорил, что он опять облажается». Адесанья — об аресте Джона Джонса

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на арест экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса.
«Я уверен, что вы все дадите ему ещё один шанс. Клянусь, я говорил вам, что он опять облажается, и это случилось снова. В своё время я совершал ошибки, но я учился на них. Не думаю, что подобное впервые происходит в его доме. Это называется „стокгольмским синдромом“, — написал Исраэль Адесанья в своём „твиттере“.
Несколько дней назад Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.
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