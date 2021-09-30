Гика Чикадзе встретился с Даной Уайтом. Ранее он просил титульный бой
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе встретился с президентом промоушена Даной Уайтом. Напомним, ранее Чикадзе просил UFC устроить бой за титул с Александром Волкановски.
«Если этот пост наберёт один миллион лайков, Дана Уайт устроит мне титульный бой! Поехали», — подписал фото Чикадзе.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Чикадзе.
В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.
Новость по темеЧикадзе нокаутировал Барбозу в главном поединке UFC Vegas 35
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