Гика Чикадзе встретился с Даной Уайтом. Ранее он просил титульный бой

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе встретился с президентом промоушена Даной Уайтом. Напомним, ранее Чикадзе просил UFC устроить бой за титул с Александром Волкановски.



«Если этот пост наберёт один миллион лайков, Дана Уайт устроит мне титульный бой! Поехали», — подписал фото Чикадзе.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Чикадзе.

В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.