Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гика Чикадзе встретился с Даной Уайтом. Ранее он просил титульный бой

Гика Чикадзе встретился с Даной Уайтом. Ранее он просил титульный бой
Комментарии

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе встретился с президентом промоушена Даной Уайтом. Напомним, ранее Чикадзе просил UFC устроить бой за титул с Александром Волкановски.

«Если этот пост наберёт один миллион лайков, Дана Уайт устроит мне титульный бой! Поехали», — подписал фото Чикадзе.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Чикадзе.

В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.

Новость по теме
Чикадзе нокаутировал Барбозу в главном поединке UFC Vegas 35
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021