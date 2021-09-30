Александр Волкановски: люблю смотреть бои Петра Яна, это маленький зверь

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился мнением о российском спортсмене Петре Яне. 30 октября Ян должен подраться с Кори Сэндхагеном, который заменил Алджэмэйна Стерлинга.



«Я провёл много тренировок с Петром Яном, этот парень в полном порядке. Я видел, скольких ребят он разбил в нашем клубе. Он такой боец, что ему на всё плевать. Если ты полезешь на него, тебе конец. Это маленький зверь, люблю смотреть его бои», — рассказал Волкановски в интервью The Schmo.



Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшемся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.