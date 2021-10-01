Джошуа: я определил собственные ошибки и усвоил урок
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Британский боксёр Энтони Джошуа сообщил, что сделал выводы после поражения, которое он потерпел в бою с украинцем Александром Усиком.
«Я посмотрел бой, проанализировал подготовку к нему и определил собственные ошибки. Я усвоил урок. Спасибо, что проявляете интерес ко мне. Не беспокойтесь, мой дух силён», — написал Джошуа в своём «инстаграме».
Бой Джошуа и Усика состоялся в ночь на 26 сентября мск. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На его счету 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
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