Дэн Хукер сообщил, что в UFC предложили ему дополнительную плату за бой с Махачевым

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер подтвердил, что UFC доплатил ему, чтобы он выступил на турнире UFC 267 в бою с Исламом Махачевым.



«Я знал, что я единственный вариант. Они позвонили мне, я счастлив. Теперь это бессрочное путешествие, мой выезд за пределы Новой Зеландии. Эти деньги полностью оправдывают то, что просят меня сделать, верно? Они просят меня покинуть мою страну, так что мне нужно достаточно, чтобы наладить свою жизнь где угодно. Есть новозеландцы, застрявшие в своей стране на пару лет, так что всё хорошо. Я рискну, однако отсутствие возможности вернуться в родную страну на протяжении нескольких лет — это действительно пугает очень многих», — приводит слова Хукера BJPenn.



Поединок Махачева и Хукера состоится на турнире UFC 267 30 октября.



Ранее Ислам поднялся на пятое место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). В последнем поединке Махачев одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.