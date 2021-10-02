Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!» Джоджуа вспомнила, как избила на улице мужчину

«Бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!» Джоджуа вспомнила, как избила на улице мужчину
Комментарии

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, вспомнила, как однажды поколотила в Москве мужчину, который оскорблял её в автобусе.

«Как-то раз я ехала в автобусе в Москве на тренировку. Были свободны четыре места. Я села на одно, а на второе поставила тренировочную сумку. Но передо мной было ещё два свободных. Зашёл взрослый мужчина лет 50-55. Был одет нормально, видно, что едет с работы, кожаная сумка, в костюме. В очень грубой форме мне говорит: «Убери сумку». Говорю ему: «Вам места мало?» Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять: «Сука!» и так далее.

У меня шок, потому что никогда не было конфликтов со взрослыми людьми. Мне было 19-20 лет, я уже занималась тайским боксом. Моя защитная реакция на это? Я начала плакать, взяла сумку, ждала свою остановку. Он увидел, что я не в себе. И уже на конечной остановке он тоже вышел со мной», — приводит слова Лианы Eurosport.ru.

Спортсменка призналась, что мужчина продолжал её оскорблять и после того, как она покинула автобус, в том числе по национальному признаку.

«После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях. Была смешная ситуация, сидели бабули: «Мужчина! Как вам не стыдно?!» Я его разносила, выходила, заходила, чётко попадала по нему. И бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!» — вспомнила Джоджуа.

Новость по теме
Джоджуа высказалась о словесной перепалке Чимаева с Хабибом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021