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Хабиб дал совет Махачеву перед его поединком с Хукером

Хабиб дал совет Махачеву перед его поединком с Хукером
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву, которому в конце октября предстоит провести поединок с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

«Просто своё делай», — подписал Хабиб соответствующую фотографию в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.

В последнем поединке Махачев одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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