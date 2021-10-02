Хабиб дал совет Махачеву перед его поединком с Хукером

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву, которому в конце октября предстоит провести поединок с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.
«Просто своё делай», — подписал Хабиб соответствующую фотографию в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov
Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.
В последнем поединке Махачев одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.
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